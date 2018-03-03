Адвокатам председателя Держаудитслужбы открыли материалы следствия
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Сегодня, 3 марта 2018 детективы Национального антикоррупционного бюро Украины по поручению прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили председателю Государственной аудиторской службы Украины о завершении досудебного расследования в отношении нее и открыли доступ должностному лицу и ее защитникам к материалам следствия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает УНН.
Как выяснило следствие, председатель Государственной аудиторской службы в течение 2015-2017 годов получила в собственность активы на общую сумму почти 10 млн грн, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами, и стоимость которых значительно превышает его законные доходы.
Кроме того, по мнению детективов Бюро, чиновник внесла заведомо недостоверные сведения в ежегодных е-деклараций 2015 (более 2,86 млен грн) и 2016 года (более 4,67 млн грн). Следствие считает, что чиновник прибегла к таким действиям умышленно, вероятно, с целью сокрытия от соответствующих государственных органов и общественности своего реального имущественного положения и всего имеющегося у нее и членов ее семьи имущества.
23 января 2018 голове Держаудитслужбы сообщено о подозрении в совершении преступления по ч.3 ст.368-2, ст.366-1 Уголовного кодекса Украины. После ознакомления с материалами будет составлен обвинительный акт для дальнейшего направления в суд.
Расследование приведенных фактов детективы НАБУ начали в январе 2017 по собственным наработками.
Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры завершило досудебное расследование в отношении двух лиц, задействованных в "газовом деле", в течение года скрывались от следствия и в прошлом году были задержаны.