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Адвоката подружжя Грищенків не пустили до суду із муляжем вибухівки

Адвоката подружжя Грищенків не пустили до суду із муляжем вибухівки

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Адвокат ветеранів АТО Інни та Владислава Грищенків, яких підозрюють у замаху на підприємця з Івано-Франківської області, Віталій Ковальчук - намагався пройти до Печерського районного суду Києва з предметами, схожими на вибухонебезпечні. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Судової влади України.

"Під час проведення поверхневого огляду співробітники територіального управління Служби судової охорони у м. Києві та Київській області, які здійснюють охорону Печерського районного суду, виявили в особистих речах адвоката Ковальчука металеву скриньку, що містила елементи та предмети, схожі на вибухонебезпечні. Зокрема, до предметів металевої скриньки був прикріплений запал ручної гранати УЗРГМ", - йдеться у повідомленні.

Проте, сам адвокат Віталій Ковальчук на своїй сторінці у Facebook повідомляє, що приніс до суду муляж для проведення адвокатського експеременту. За його словами, для цього він придбав ті речі, які викликали підозру у співробітників ССО, а саме:

▪️ металеву коробку (ідентичну до використаної в СВП - саморобному вибуховому пристрої),
▪️ 3 (три) неодимові магніти (аналогічні до використаних в СВП),
▪️ ударний механізм з запобіжною чекою від учбового УЗРГМ (без самого запалу, який становить небезпеку).

"Мета таких дій була надпроста. Демонстрація суду (слідчому судді) магнітних властивостей "макету", відсутність значних зусиль для висмикування чеки за допомогою звичайної нитки, відсутність причин для розриву мотузки. Виключно штучна причина розриву мотузки на СВП. Такий "макет" мав би бути наданий для проведення слідчого експерименту, оскільки оригінал було знищено за вказівкою слідства. У разі, якщо б захисту не вдалось добитись проведення такого експерименту, його б було проведено самостійно з відповідною відеофіксацією для подальшого використання у суді", - написав адвокат.

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Повідомляється, що капрал Служби судової охорони Юрій Мурашко одразу затримав адвоката Віталія Ковальчука. На місце події викликали наряд Національної поліції та фахівців вибухотехнічної служби.

Адвокат нагадав, що за версією слідства Грищенки вчинили замах на підприємця за допомогою саморобного вибухового пристрою (далі - СВП), який складався з металевої коробки, 3-х неодимових магнітів, 3300 гр. гексогену, 400 гр. тротилу, запалу УЗРГМ та гайки. СВП, нібито, був прикріплений до днища авто потерпілого. До запобіжної чеки запалу була прикріплена мотузка, інший кінець якої був зафіксований на диску колеса. Після початку руху авто мотузка мала б намотатись на диск та висмикнути запобіжне кільце запалу, що призвело б до вибуху.

За словами адвоката, ймовірну мотузку, яка могла привести саморобний пристрій у дію, могли обрізати, а на дні автівки взагалі немає ознак того, що на ньому встановлювали вибухівку у коробці. Тому Ковальчук вимагає проведення експеременту.

Віталій Ковальчук додав, що його не затримували, а коробку та її вміст залишили у нього.

Як раніше повідомлялося в УНН, Владислава Грищенка, позивний "Буча" затримали за підозрою у замаху на підприємця з Івано-Франківської області. Його дружину затримали у цій же справі. Згодом генеральний прокурор Руслан Рябошапка повідомив, що подружжя Грищенків також перевіряють на причетність до вбивства у 2016 році журналіста Павла Шеремета.

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