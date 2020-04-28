Адвоката супругов Грищенко не пустили в суд с муляжом взрывчатки

"Во время проведения поверхностного осмотра сотрудники территориального управления Службы судебной охраны в г. Киеве и Киевской области, осуществляющих охрану Печерского районного суда, обнаружили в личных вещах адвоката Ковальчука металлический ящик, содержащий элементы и предметы, похожие на взрывоопасные. В частности, к предметам металлического ящика был прикреплен запал ручной гранаты УЗРГМ", - говорится в сообщении.

Однако, сам адвокат Виталий Ковальчук на своей странице в Facebook сообщает, что принес в суд муляж для проведения адвокатского эксперимента. По его словам, для этого он приобрел те вещи, которые вызвали подозрение у сотрудников ССО, а именно:

▪️ металлическую коробку (идентичную используемой в СВУ - самодельном взрывном устройстве),

▪️ 3 (три) неодимовые магниты (аналогичные использованных в СВУ),

▪️ ударный механизм с предохранительной чекой от учебного УЗРГМ (без самого запала, который представляет опасность).

"Цель таких действий была сверхпростой. Демонстрация суду (следственному судье) магнитных свойств "макета", отсутствие значительных усилий для выдергивания чеки с помощью обычной нити, отсутствие причин для разрыва веревки. Только искусственная причина разрыва веревки на СВУ. Такой "макет" должен быть предоставлен для проведения следственного эксперимента, поскольку оригинал был уничтожен по указанию следствия. В случае, если бы защите не удалось добиться проведения такого эксперимента, его бы было проведено самостоятельно с соответствующей видеофиксацией для дальнейшего использования в суде", - написал адвокат.

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Сообщается, что капрал Службы судебной охраны Юрий Мурашко сразу задержал адвоката Виталия Ковальчука. На место происшествия вызвали наряд Национальной полиции и специалистов взрывотехнической службы.

Адвокат напомнил, что по версии следствия Грищенки совершили покушение на предпринимателя с помощью самодельного взрывного устройства (далее - СВУ), состоящего из металлической коробки, 3-х неодимовых магнитов, 3300 гр. гексогена, 400 гр. тротила, запала УЗРГМ и гайки. СВУ, якобы, было прикреплено к днищу автомобиля потерпевшего. К предохранительной чеке запала была прикреплена веревка, другой конец которой был зафиксирован на диске колеса. После начала движения автомобиля веревка должна была намотаться на диск и выдернуть предохранительное кольцо запала, что привело бы к взрыву.

По словам адвоката, вероятную веревку, которая могла привести самодельное устройство в действие, могли обрезать, а на дне машины вообще нет признаков того, что на нем устанавливали взрывчатку в коробке. Поэтому Ковальчук требует проведения эксперимента.

Виталий Ковальчук добавил, что его не задерживали, а коробку и ее содержимое оставили у него.

Как ранее сообщалось в УНН, Владислава Грищенко, позывной "Буча" задержали по подозрению в покушении на предпринимателя из Ивано-Франковской области. Его жену задержали по этому же делу. Впоследствии генеральный прокурор Руслан Рябошапка сообщил, что супругов Грищенко также проверяют на причастность к убийству в 2016 году журналиста Павла Шеремета.