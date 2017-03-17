Адвоката М.Полозова знову викликали до СК РФ у Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Адвоката Миколу Полозова, який захищає права кримських татар, знову викликали до СК РФ в анексованому Криму у вівторок у справі "ФСБ проти адвокатської таємниці". Про це він повідомив у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
"У вівторок знову викликають в ГСУ СК РФ по РК. Це все у тій справі "ФСБ проти адвокатської таємниці", - зазначив він.
Нагадаємо, суд у Криму дозволив ФСБ допитати М.Полозова як свідка у справі заступника голови Меджлісу І.Умерова.
Також нагадаємо, 25 січня М.Полозова затримали в анексованому Криму співробітники ФСБ РФ для допиту у цій справі.