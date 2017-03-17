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Адвоката М.Полозова знову викликали до СК РФ у Криму

Адвоката М.Полозова знову викликали до СК РФ у Криму

Київ • УНН

 • 11564 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. Адвоката Миколу Полозова, який захищає права кримських татар, знову викликали до СК РФ в анексованому Криму у вівторок у справі "ФСБ проти адвокатської таємниці". Про це він повідомив у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.

"У вівторок знову викликають в ГСУ СК РФ по РК. Це все у тій справі "ФСБ проти адвокатської таємниці", - зазначив він.

Нагадаємо, суд у Криму дозволив ФСБ допитати М.Полозова як свідка у справі заступника голови Меджлісу І.Умерова.

Також нагадаємо, 25 січня М.Полозова затримали в анексованому Криму співробітники ФСБ РФ для допиту у цій справі.

Українські Національні Новини

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