Адвоката Н.Полозова снова вызвали в СК РФ в Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Адвоката Николая Полозова, который защищает права крымских татар, снова вызвали в СК РФ в аннексированном Крыму во вторник по делу "ФСБ против адвокатской тайны". Об этом он сообщил в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Во вторник снова вызывают в ГСУ СК РФ по РК. Это все в этом деле" ФСБ против адвокатской тайны ", - отметил он.
Напомним, суд в Крыму позволил ФСБ допросить Н.Полозова в качестве свидетеля по делу заместителя председателя Меджлиса И.Умерова.
Также напомним, 25 января Н.Полозова задержали в аннексированном Крыму сотрудники ФСБ РФ для допроса по этому делу.