Адвоката Н.Полозова снова вызвали в СК РФ в Крыму

"Во вторник снова вызывают в ГСУ СК РФ по РК. Это все в этом деле" ФСБ против адвокатской тайны ", - отметил он.

Напомним, суд в Крыму позволил ФСБ допросить Н.Полозова в качестве свидетеля по делу заместителя председателя Меджлиса И.Умерова.

Также напомним, 25 января Н.Полозова задержали в аннексированном Крыму сотрудники ФСБ РФ для допроса по этому делу.