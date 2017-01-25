Адвокат заявив, що М.Полозов не зможе захищати І.Умерова після допиту ФСБ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Адвоката Миколу Полозова у Криму повезли до управління ФСБ РФ для допиту у справі заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова, після спроби допиту він не зможе бути захисником І.Умерова. Про це заявив адвокат Марк Фейгін у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
"Мені подзвонив кримський адвокат Курбедінов і підтвердив затримання Миколи Полозова. Його повезли в управління ФСБ для допиту у справі Умерова. Вважаю, Полозова спробують допитати, він відмовиться за ст. 51 і його відпустять. Але мета буде досягнута - він не зможе бути захисником Умерова", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що адвоката М.Полозова затримала ФСБ у Криму.