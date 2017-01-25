Адвокат заявил, что Н.Полозов не сможет защищать И.Умерова после допроса ФСБ

"Мне позвонил крымский адвокат Курбединов и подтвердил задержание Николая Полозова. Его повезли в управление ФСБ для допроса по делу Умерова. Считаю, Полозова попытаются допросить, он откажется по ст. 51 и его отпустят. Но цель будет достигнута - он не сможет быть защитником Умерова ", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что адвоката Н.Полозова ФСБ задержали в Крыму.