Адвокат заявил, что Н.Полозов не сможет защищать И.Умерова после допроса ФСБ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Адвоката Николая Полозова в Крыму повезли в ФСБ РФ для допроса по делу заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова, после попытки допроса он не сможет быть защитником И.Умерова. Об этом заявил адвокат Марк Фейгин в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Мне позвонил крымский адвокат Курбединов и подтвердил задержание Николая Полозова. Его повезли в управление ФСБ для допроса по делу Умерова. Считаю, Полозова попытаются допросить, он откажется по ст. 51 и его отпустят. Но цель будет достигнута - он не сможет быть защитником Умерова ", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что адвоката Н.Полозова ФСБ задержали в Крыму.