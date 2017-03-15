Адвокат засудженої за держзраду росіянки: вона писала прохання про помилування під тиском начальника СІЗО
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Засуджена за держзраду через SMS про пересування російської-військової техніки у 2008 році незадовго до війни з Грузією, Оксана Севастіді писала прохання про помилування президенту Росії Володимиру Путіну під тиском начальника СІЗО “Лефортово”. Про це на своїй сторінці в Facebook заявив її адвокат Іван Павлов, передає УНН.
Адвокат написав, що після засідання Верховного суду 15 лютого, по поверненню в “Лефортово”, Оксану в кабінет викликали начальника СІЗО.
“Крім самого начальника Ромашина там знаходилися ще три співробітника ізолятора. Ромашин сказав Оксані, що президент обіцяв розібратися в справі, тому необхідно написати прохання про помилування. Після цього начальник продиктував звернення, в тексті якого Оксана в черговий раз мала визнати провину, покаятися і сподіватися на милість високих чиновників. Під його диктовку Оксана написала звернення,” — зазначив І.Павлов.
За його словами, це “відбулося без присутності і навіть без відома адвокатів О.Севастіді.”
При цьому він підкреслив, що “фізичного тиску на Оксану ніхто не чинив”, однак додав, що тиск “буває не тільки фізичним.”
Нагадаємо, Президент Росії Володимир Путін помилував росіянку Оксану Севастіді, засуджену за звинуваченнями у державній зраді через смс-повідомлення про пересування російських військ у 2008 році незадовго до війни з Грузією.