Адвокат Януковича у справі про держраду Ляшенко вирішив скласти свої повноваження
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Наданий Центром безоплатної правової допомоги екс-президенту України Віктору Януковичу у справі про державну зраду адвокат Ігор Ляшенко заявив про складання своїх повноважень через повернення у справу попередніх адвокатів Віталія Сердюка, Ігора Федоренка та Адріани Фозекош. Як передає кореспондент УНН, відповідне клопотання Ляшенко заявив сьогодні в ході судового засідання в Оболонському районному суді Києва.
Суд, заслухавши думки сторін вирішив задовольнити клопотання адвоката частково, оскільки лише у Центра надання безоплатної правової допомоги є повноваження щодо припинення участі адвоката у справі.
Нагадаємо, раніше адвокат з Центру надання безоплатної правової допомоги Ігор Ляшенко направив листи Януковичу на всі відомі адреси з проханням зустрітися або провести перемовини будь-якими засобами зв’язку.
Як повідомляв УНН, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України В.Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.
29 червня 2017 року Оболонський районний суд Києва задовольнив клопотання сторони обвинувачення про дозвіл на спеціальну (заочну) процедуру судового розгляду справи про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича.