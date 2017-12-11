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Адвокат Януковича в деле о госсовет Ляшенко решил сложить свои полномочия

Адвокат Януковича в деле о госсовет Ляшенко решил сложить свои полномочия

Киев  •  УНН

 • 2793 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Предоставленный Центром правовой помощи экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу о государственной измене адвокат Игорь Ляшенко заявил о сложении своих полномочий за возвращение в дело предыдущих адвокатов Виталия Сердюка, Игоря Федоренко и Адрианы Фозекош. Как передает корреспондент УНН, соответствующее ходатайство Ляшенко заявил сегодня в ходе судебного заседания в Оболонском районном суде Киева.

Суд, заслушав мнения сторон решил удовлетворить ходатайство адвоката частично, поскольку только у Центра предоставления бесплатной правовой помощи является полномочия по прекращению участия адвоката в деле.

Напомним, ранее адвокат Центра предоставления бесплатной правовой помощи Игорь Ляшенко направил письма Януковичу на все известные адреса с просьбой встретиться или провести переговоры любыми средствами связи.

Как сообщал УНН, 28 ноября 2016 Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украина и ведение агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.

29 июня 2017 Оболонский районный суд Киева удовлетворил ходатайство стороны обвинения о разрешении на специальную (заочную) процедуру судебного рассмотрения дела о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича.

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