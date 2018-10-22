Адвокат: Янукович наполягатиме на виступі у судових дебатах

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Екс-президент України Віктор Янукович наполягатиме на участі у судових дебатах в Оболонському районному суді Києва у праві про державну зраду, зокрема, на виступі з останнім словом. Про це сьогодні в коментарі журналістам перед початком судового засідання сказав адвокат Януковича Віктор Сердюк, передає кореспондент УНН.