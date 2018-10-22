Адвокат: Янукович наполягатиме на виступі у судових дебатах
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Екс-президент України Віктор Янукович наполягатиме на участі у судових дебатах в Оболонському районному суді Києва у праві про державну зраду, зокрема, на виступі з останнім словом. Про це сьогодні в коментарі журналістам перед початком судового засідання сказав адвокат Януковича Віктор Сердюк, передає кореспондент УНН.
"Віктор Янукович, як ми неодноразово заявляли, не просто просить, а вимагає забезпечити його участь у суді... Суд відмовляє йому, нав’язує видуману процедуру трансляції: адвокати будуть наполягати на його участі в засіданні", - сказав Сердюк.
За його словами, сьогоднішнє засідання може не відбутись, оскільки адвокат Олександр Горошинський сьогодні бере участь у так званій "справі екс-беркутівців". Адвокат Олександр Байдик перебуває у Москві, "де займається збиранням додаткової доказової бази, яка буде використана в суді".
Нагадаємо, Оболонський районний суд Києва переніс на 22 жовтня судове засідання у справі за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді через неявку його адвокатів.
Суд очікує почути звернення Януковича з останнім словом до суду 23 жовтня.
Як повідомляв УНН, колишній президент України Віктор Янукович підозрюється у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.