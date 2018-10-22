Адвокат: Янукович будет настаивать на выступлении в судебных прениях

"Виктор Янукович, как мы неоднократно заявляли, не просто просит, а требует обеспечить его участие в суде ... Суд отказывает ему, навязывает выдуманную процедуру трансляции: адвокаты будут настаивать на его участии в заседании", - сказал Сердюк.

По его словам, сегодняшнее заседание может не состояться, поскольку адвокат Александр Горошинский сегодня принимает участие в так называемом "деле экс-беркутовцев". Адвокат Александр Байдык находится в Москве, "где занимается сбором дополнительной доказательной базы, которая будет использована в суде".

Напомним, Оболонский районный суд Киева перенес на 22 октября судебное заседание по делу по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене из-за неявки его адвокатов .

Суд ожидает услышать обращение Януковича с последним словом в суд 23 октября .

Как сообщал УНН, бывший президент Украины Виктор Янукович подозревается в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.