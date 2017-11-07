Адвокат вважає вручення підозри другому учаснику ДТП у Харкові необґрунтованою

“Ми однозначно вважаємо підозру необ’єктивною. Я не хочу надавати оцінку правоохоронним органам, але за нашою думкою, вручення підозри необґрунтовано. На даний час, взагалі неможливо повідомити особі про підозру, тому що не проведено весь комплекс слідчих і процесуальних дій, а також, наскільки мені відомо, не допитані всі свідки”, — заявив Перепилиця.

За його словами, захист буде застосовувати всі законні методи для того, щоб “якимось чином опротестувати підозру.

Крім того, адвокат додав, що Геннадій Дронов обов’язково буде присутній на судовому засіданні.

“У нас немає певного вибору, щоб мій клієнт не з’явився на судовому засіданні, його присутність повинна бути для того, щоб неможливо було використовувати проти нас хворобу. То ми зобов’язані з’явитися до суду і безпосередньо висловити свою позицію”, — сказав С.Перепилиця.

Нагадаємо, водію “Volkswagen Touareg”, другому учаснику ДТП у Харкові, в результаті якого загинули п’ятеро людей, Генадію Дронову вручили підозру.

Як повідомляв УНН, 18 жовтня орієнтовно о 20:45 в Харкові по вулиці Сумська, в результаті зіткнення двох позашляховиків з виїздом на тротуар постраждали 11 осіб — загинуло 5 пішоходів і 6 пішоходів з травмами різних ступенів тяжкості госпіталізовані в лікувальні установи. Згодом у лікарні померла ще одна постраждала.