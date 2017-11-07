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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

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14:39 • 90538 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 101370 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 101303 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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Адвокат считает вручения подозрения второму участнику ДТП в Харькове необоснованной

Адвокат считает вручения подозрения второму участнику ДТП в Харькове необоснованной

Киев  •  УНН

 • 10385 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Адвокат водителя "Volkswagen Touareg" Геннадия Дронова, который является вторым участником ДТП в Харькове, Сергей Перепелица считает вручения подозрения его клиенту необоснованным, передает корреспондент УНН.

"Мы однозначно считаем подозрении необъективной. Я не хочу давать оценку правоохранительным органам, но по нашему мнению, вручение подозрения необоснованно. В настоящее время, вообще невозможно сообщить лицу о подозрении, так как не проведен весь комплекс следственных и процессуальных действий, а также, насколько мне известно, не допрошены все свидетели ", - заявил Перепелица.

По его словам, защита будет применять все законные методы для того, чтобы "каким-то образом опротестовать подозрение".

Кроме того, адвокат добавил, что Геннадий Дронов обязательно будет присутствовать на судебном заседании.

"У нас нет определенного выбора, чтобы мой клиент не явился на судебное заседание...мы обязаны явиться в суд и непосредственно высказать свою позицию ", - сказал Перепилица.

Напомним, водителю "Volkswagen Touareg", второму участнику ДТП в Харькове, в результате которого погибли пять человек, Геннадию Дронову вручили подозрение.

Как сообщал УНН, 18 октября ориентировочно в 20:45 в Харькове по улице Сумская, в результате столкновения двух внедорожников с выездом на тротуар пострадали 11 человек - погибли 5 пешеходов и 6 пешеходов с травмами разных степеней тяжести госпитализированы в лечебные учреждения. Впоследствии в больнице скончалась еще одна пострадавшая.

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