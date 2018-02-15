Адвокат Труханова: під Солом'янський суд організовано звозять молодих людей
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Адвокат Геннадія Труханова Олександр Лисак заявив, що до будівлі Солом'янського районного суду організовано прибувають групи молодих людей з імовірною метою організації тиску на суд, передає УНН.
"Все, що відбувається виглядає досить дивно. Організована масовка в підтримку сторони обвинувачення очевидно говорить про те, що певні сили намагаються використовувати наслідок втемну ", - зазначив Олександр Лисак.
За твердженням адвоката, він сподівається, що правоохоронні органи забезпечать порядок у будівлі суду.
Нагадаємо, 14 лютого в аеропорту "Бориспіль" затримали мера Одеси Геннадія Труханова та його заступника.