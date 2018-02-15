Адвокат Труханова: под Соломенский суд организованно свозят молодых людей
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Адвокат Геннадия Труханова Александр Лысак заявил, что к зданию Соломенского районного суда организовано прибывают группы молодых людей с вероятной целью организации давления на суд, передает УНН.
“Все происходящее выглядит довольно странно. Организованная массовка в поддержку стороны обвинения очевидно говорит о том, что определенные силы пытаются использовать следствие втемную”, — отметил Александр Лысак.
По утверждению адвоката, он надеется, что правоохранительные органы обеспечат порядок в здании суда.
Напомним, 14 февраля в аэропорту "Борисполь" задержали мэра Одессы Геннадия Труханова и его заместителя.