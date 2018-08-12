Адвокат Трампа розповів про можливе завершення розслідування про змову до 1 вересня
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані стверджує, що спецпрокурор Роберт Мюллер говорив йому про плани до 1 вересня завершити розслідування, що стосується можливих спроб глави Білого дому перешкоджати правосуддю. Відповідну заяву Джуліані зробив в інтерв’ю телеканалу CNN, повідомляє УНН.
За його словами, Мюллер окреслив зазначену дату в розмові з ним ще близько двох місяців тому. “Коли ми говорили про те, коли ця доповідь може бути підготовлена, він (Мюллер) назвав 1 вересня в якості розумної дати для завершення (розслідування)”, — сказав Джуліані.
Йдеться про ту частину проведеного Мюллером широкого розгляду в зв’язку з ймовірною змовою між помічниками Трампа і Москвою, яка стосується можливих спроб президента США перешкоджати даному розслідування. При цьому Джуліані не виключив, що міг неправильно зрозуміти Мюллера, коли той говорив про дати.
Як повідомляв УНН, Мюллер хоче допитати Трампа про перешкоди розслідуванню втручання у вибори.