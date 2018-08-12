Адвокат Трампа рассказал о возможном завершении расследования о заговоре до 1 сентября

По его словам, Мюллер обозначил указанную дату в разговоре с ним еще около двух месяцев назад. “Когда мы говорили о том, когда этот доклад может быть подготовлен, он (Мюллер) назвал 1 сентября в качестве разумной даты для завершения (расследования)”, — сказал Джулиани.

Речь идет о той части проводимого Мюллером широкого разбирательства в связи с предполагаемым сговором между помощниками Трампа и Москвой, которая касается возможных попыток президента США препятствовать данному расследованию. При этом Джулиани не исключил, что мог неправильно понять Мюллера, когда тот говорил о датах.

Как сообщал УНН, Мюллер хочет допросить Трампа о препятствиях расследованию вмешательства в выборы.