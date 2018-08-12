Адвокат Трампа рассказал о возможном завершении расследования о заговоре до 1 сентября
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани утверждает, что спецпрокурор Роберт Мюллер говорил ему о планах к 1 сентября завершить расследование, касающееся возможных попыток главы Белого дома препятствовать правосудию. Соответствующее заявление Джулиани сделал в интервью телеканалу CNN, сообщает УНН.
По его словам, Мюллер обозначил указанную дату в разговоре с ним еще около двух месяцев назад. “Когда мы говорили о том, когда этот доклад может быть подготовлен, он (Мюллер) назвал 1 сентября в качестве разумной даты для завершения (расследования)”, — сказал Джулиани.
Речь идет о той части проводимого Мюллером широкого разбирательства в связи с предполагаемым сговором между помощниками Трампа и Москвой, которая касается возможных попыток президента США препятствовать данному расследованию. При этом Джулиани не исключил, что мог неправильно понять Мюллера, когда тот говорил о датах.
Как сообщал УНН, Мюллер хочет допросить Трампа о препятствиях расследованию вмешательства в выборы.