Адвокат про викрадення Чауса: буде йтися про міжнародний скандал

Співрозмовник агентства зазначив, що на сьогодні є лише та інформація, яка поширюється в різних телеграм-каналах, з якої випливає, що суддя-утікач вже перебуває на території України, а також, що встановлені всі особи, які брали участь у викраденні Чауса.

Цитата:

“Уся інформація з телеграм-каналів з посиланнями на нібито офіційні джерела Молдови. На сьогоднішній момент, знову ж, у заяві служби інформації і безпеки Молдови йдеться про те, що з ними ніхто не погоджував проведення будь-яких спецоперацій. Я вважаю, що, якщо ця ситуація підтвердиться, то буде йтися про великий міжнародний скандал. Тому що Молдова — це не Україна, там хоч якісь закони діють. У них не проводили таку реформу, як у нас ні в правоохоронних органах, ні в судовій системі, тому там закони ще діють, у нас же діють виключно з права сили”, - сказав він.

Що було раніше

3 квітня з’явилася інформація про викрадення в Кишиневі колишнього судді Миколи Чауса.

У понеділок, 5 квітня, президент Молдови Майя Санду заявила про неприпустимість викрадення людей на території держави. Вона звернулася до МВС та Служби інформації і безпеки Молдови з вимогою негайно розібратися у ситуації, що виникла.

Пізніше міністр внутрішніх справ Молдови Павел Войку повідомив, що Чауса викрали іноземні громадяни, а підрозділи МВС провели розслідування, встановили частину організаторів викрадення Чауса і затримали одного підозрюваного.

Доповнення

Скандальний колишній суддя Микола Чаус з 2016 року переховувався в Кишиневі, проте Молдова відмовила йому в наданні притулку. Це рішення 3 березня 2021 року ухвалила Колегія цивільних, комерційних і адміністративних спорів Вищої судової палати Молдови.

Повідомлялося, що Україна вимагає екстрадиції судді.

Чауса обвинувачують в отриманні хабара у 150 тис. доларів. Суддя зберігав гроші в трилітрових банках, захованих на городі.