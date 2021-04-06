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Адвокат о похищении Чауса: речь будет идти о международном скандале

Адвокат о похищении Чауса: речь будет идти о международном скандале

Киев  •  УНН

 • 30778 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Информации о нахождении скандального бывшего судьи Николае Чаусе, которого 3 апреля выкрали на территории Молдовы, у его супруги до сих пор нет, также никто не выходил с ней на связь. Об этом журналисту УНН сообщил адвокат Ростислав Кравец.

Собеседник агентства отметил, что на сегодня есть только та информация, которая распространяется в различных телеграм-каналах, из которой следует, что беглый судья уже находится на территории Украины, а также, что установлены все лица, участвовашие в похищении Чауса.

Цитата:

"Вся информация из телеграм-каналов со ссылками на якобы официальные источники Молдовы. На сегодняшний момент, опять же в заявлении службы информации и безопасности Молдовы речь идет о том, что с ними никто не согласовывал проведение каких-либо спецопераций. Я считаю, что, если эта ситуация подтвердиться, то речь будет идти о крупном международному скандале. Потому что Молдова – это не Украина, там хоть какие-то законы действуют. У них не проводили такую реформу, как у нас ни в правоохранительных органах, ни в судебной системе, поэтому там законы еще действуют, у нас же действуют исключительно с права силы", - сказал он.

Что было ранее

3 апреля появилась информация о похищении в Кишиневе бывшего судьи Николая Чауса.

В понедельник, 5 апреля, президент Молдовы Майя Санду заявила о недопустимости похищения людей на территории государства. Она обратилась в МВД и Службу информации и безопасности Молдовы с требованием немедленно разобраться в сложившейся ситуации.

Позже министр внутренних дел Молдовы Павел Войку сообщил, что Чауса похитили иностранные граждане, а подразделения МВД провели расследование, установили часть организаторов похищения Чауса и задержали одного подозреваемого.

Дополнение

Скандальный бывший судья Николай Чаус с 2016 года скрывался в Кишиневе, однако Молдова отказала ему в предоставлении убежища. Это решение 3 марта 2021 года приняла Коллегия гражданских, коммерческих и административных споров Высшей судебной палаты Молдовы.

Сообщалось, что Украина требует экстрадиции судьи.

Чауса обвиняют в получении взятки в размере 150 тыс. долларов. Судья хранил деньги в трехлитровых банках, спрятанных на огороде.

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