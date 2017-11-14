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Адвокат припустив, що справу про вбивство Бузини до кінця року передадуть до суду

Київ • УНН

 • 13680 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Кримінальне провадження щодо Андрія Медведька і Дениса Поліщука, підозрюваних у вбивстві журналіста Олеся Бузини, може бути передане прокуратурою до суду до кінця року. Про це УНН повідомив адвокат підозрюваних Андрій Федур.

“Вони (прокуратура — ред.) до кінця року можуть передати справу в суд. Зі свого боку, ми зробили все — ознайомилися з матеріалами”, — сказав він.

У той же час, захисник не виключив, що призначення справи до розгляду може затягнутися, насамперед через те, що процедура пошуку і призначення присяжних може розтягнутися від двох-трьох місяців до півроку.

Нагадаємо, 27 червня 2017 року прокуратура Києва завершила досудове розслідування щодо Андрія Медведька і Дениса Поліщука, яких підозрюють у вбивстві журналіста Олеся Бузини

16 квітня 2015 року вдень у дворі власного будинку був розстріляний журналіст Олесь Бузина. Він отримав 4 вогнепальних поранення, одне з яких у голову.

МВС оголосило підозри у вбивстві журналіста і письменника Бузини двом жителям столиці — Андрію Медведьку та Денису Поліщуку. Підозрюваних затримали 18 червня.

Українські Національні Новини

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