Адвокат предположил, что дело об убийстве Бузины до конца года передадут в суд
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Уголовное производство в отношении Андрея Медведько и Дениса Полищука, подозреваемых в убийстве журналиста Олеся Бузины, может быть передано прокуратурой в суд до конца года. Об этом УНН сообщил адвокат подозреваемых Андрей Федур.
"Они (прокуратура - ред.) до конца года могут передать дело в суд. Со своей стороны, мы сделали все - ознакомились с материалами", - сказал он.
В то же время, защитник не исключил, что назначение дела к рассмотрению может затянуться, прежде всего потому, что процедура поиска и назначения присяжных может растянуться от двух-трех месяцев до полугода.
Напомним, 27 июня 2017 года прокуратура Киева завершила досудебное расследование в отношении Андрея Медведько и Дениса Полищука, которых подозревают в убийстве журналиста Олеся Бузины.
16 апреля 2015 года днем во дворе собственного дома был расстрелян журналист Олесь Бузина. Он получил 4 огнестрельных ранения, одно из которых в голову.
МВД объявило подозрения в убийстве журналиста и писателя Бузины двум жителям столицы - Андрею Медведько и Денису Полищуку. Подозреваемых задержали 18 июня.