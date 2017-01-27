Адвокат подав скаргу щодо продовження арешту Р.Сущенка до 30 квітня
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Адвокат українського журналіста Романа Сущенка Марк Фейгін подав скаргу на рішення Лефортовського районного суду Москви на продовження арешту журналіста до 30 квітня 2017 року. Про це адвокат повідомив на своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
“...сьогодні я подав скаргу на рішення Лефортовського районного суду на продовження терміну утримання під вартою Сущенка до 30 квітня 2017”, — повідомив адвокат.
Нагадаємо, Романа Сущенка затримали в Москві 30 вересня.
ФСБ Росії звинувачує Р.Сущенка у шпигунстві і роботі на українську розвідку.
Як повідомляв УНН, Лефортовський районний суд Москви продовжив арешт українського журналіста Романа Сущенка до 30 квітня 2017 року.