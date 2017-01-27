Адвокат подал жалобу о продлении ареста Р.Сущенка до 30 апреля
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Адвокат украинского журналиста Романа Сущенко Марк Фейгин подал жалобу на решение Лефортовского районного суда Москвы на продление ареста журналиста до 30 апреля 2017 года. Об этом адвокат сообщил на своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"... Сегодня я подал жалобу на решение Лефортовского районного суда на продление срока содержания под стражей Сущенко до 30 апреля 2017", - сообщил адвокат.
Напомним, Романа Сущенко задержали в Москве 30 сентября.
ФСБ России обвиняет Р.Сущенка в шпионаже и работе на украинскую разведку.
Как сообщал УНН, Лефортовский районный суд Москвы продлил арест украинского журналиста Романа Сущенко до 30 апреля 2017 года.