Адвокат подал жалобу о продлении ареста Р.Сущенка до 30 апреля

"... Сегодня я подал жалобу на решение Лефортовского районного суда на продление срока содержания под стражей Сущенко до 30 апреля 2017", - сообщил адвокат.

Напомним, Романа Сущенко задержали в Москве 30 сентября.

ФСБ России обвиняет Р.Сущенка в шпионаже и работе на украинскую разведку.

Как сообщал УНН, Лефортовский районный суд Москвы продлил арест украинского журналиста Романа Сущенко до 30 апреля 2017 года.