Адвокат оприлюднив список політиків, які взяли на поруки М.Мартиненка

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Київ • УНН

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. Колишнього народного депутата фракції "Народний фронт" Миколу Мартиненка взяв на поруки міністр, заступник голови Центральної виборчої комісії України та 18 народних депутатів. Про це йдеться в ухвалі Солом'янського районного суду міста Києва, яку оприлюднив адвокат М.Мартиненка Ігор Черезов у Facebook, передає УНН.

Так, М.Мартиненко вийшов на поруки міністра молоді та спорту Ігоря Жданова та заступника голови ЦВК Андрія Магери.

Також за М.Мартиненка поручилися 18 народних депутатів від "Народного фронту": Максим Поляков, Віталій Корчик, Георгій Логвинський, Микола Княжицький, Павло Пинзеник, Олена Ледовських, Вадим Підберезняк, Андрій Тетерук, Федір Бендюженко, Олена Масоріна, Олена Бойко, Владислав Данілін, Віктор Єленський, Леонід Ємець, Геннадій Кривошея, Віталій Сташук, Хвича Мепарішвілі, Вадим Кривенко.

Як повідомляв УНН, Солом'янський районний суд Києва обрав колишньому народному депутату Миколі Мартиненку запобіжний захід у вигляді взяття на поруки.

Нагадаємо, 20 квітня 2017 року співробітники НАБУ затримали колишнього народного депутата України Миколу Мартиненка. Йому повідомили про підозру у створенні злочинної організації (ч.5 ст.191 ККУ) та привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ч.1 ст.255 ККУ). НАБУ та САП клопотали про арешт екс-нардепа на 60 діб з можливістю 300 млн грн застави.

Того ж дня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП затримали другу особу у цій справі, заступника голови “Нафтогазу” Сергія Перелому, за підозрою у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст.255 (створення злочинної організації), ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ. САП клопотала про застосування щодо нього арешту з можливістю внесення 100 млн грн застави, однак його випустили на поруки.

За версією слідства, державне підприємство “СхідГЗК” уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014-2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол. США.

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