Адвокат обнародовал список политиков, которые взяли на поруки Н.Мартыненко
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Бывшего народного депутата фракции "Народный фронт" Николая Мартыненко взял на поруки министр, заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Украины и 18 народных депутатов. Об этом говорится в постановлении Соломенского районного суда города Киева, которое обнародовал адвокат Н.Мартыненко Игорь Черезов в Facebook, передает УНН.
Так, Н.Мартыненко вышел на поруки министра молодежи и спорта Игоря Жданова и заместителя председателя ЦИК Андрея Магеры.
Также за Н.Мартыненко поручились 18 народных депутатов от "Народного фронта": Максим Поляков, Виталий Корчик, Георгий Логвинский, Николай Княжицкий, Павел Пинзеник, Елена Ледовских, Вадим Подберезняк, Андрей Тетерук, Федор Бендюженко, Елена Масорина, Елена Бойко, Владислав Данилин, Виктор Еленский, Леонид Емец, Геннадий Кривошея, Виталий Сташук, Хвича Мепаришвили, Вадим Кривенко.
Как сообщал УНН, Соломенский районный суд Киева избрал бывшему народному депутату Николаю Мартыненко меру пресечения в виде взятия на поруки.
Напомним, 20 апреля 2017 года сотрудники НАБУ задержали бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко. Ему сообщили о подозрении в создании преступной организации (ч.5 ст.191 УК) и присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением (ч.1 ст.255 УК). НАБУ и САП ходатайствовали об аресте экс-нардепа на 60 суток с возможностью 300 млн грн залога.
В тот же день детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП задержали второе лицо в этом деле, заместителя главы "Нафтогаза" Сергея Перелому, по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255 (создание преступной организации), ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК. САП ходатайствовала о применении к нему ареста с возможностью внесения 100 млн грн залога, однако его выпустили на поруки нардепов.
По версии следствия, государственное предприятие "ВостГОК" заключило контракт с компанией-посредником, подконтрольной задержанному экс-народному депутату, на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего интересам ГП в 2014-2016 годах был нанесен ущерб в размере 17,28 млн долл. США.