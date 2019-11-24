Адвокат Небесної сотні голодує четверту добу
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Голодування адвокатки Євгенії Закревської, яка представляє у суді родини загиблих та постраждалих під час подій Майдану, триває вже четверту добу. За цей час вона втратила вже майже два кілограми, повідомляє УНН із посиланням на "Радіо Свобода".
"Сьогодні порівняла кількість слідчих управління спецрозслідувань станом на 1.07.2019 і станом на 20.11.2019 – з 67 лишилось 25. Шанси на продовження розслідування Справ Майдану худнуть разом зі мною", – написала вона на своїй сторінці у Facebook.
Окрім того, як повідомила Закревська, на знак соліданості із нею від 22 листопада оголосили голодування також двоє активістів: Михайло Шекета і Микола Колорович із Мукачева.
Багато інших активістів та громадських ініціатив підтримують вимоги Закревської постами у соцмережах та на акціях протесту.
Нагадаємо, адвокат Євгенія Закревська оголосила голодування через нерозглянуту депутатами Верховної Ради поправку у закон про Державне бюро розслідувань. Йдеться про поправку, яка б дозволила перевести до ДБР без конкурсу або за спрощеною процедурою слідчих управління спецрозслідувань Генеральної прокуратури, які займалися справами Майдану.