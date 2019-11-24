Адвокат Небесної сотні голодує четверту добу

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Голодування адвокатки Євгенії Закревської, яка представляє у суді родини загиблих та постраждалих під час подій Майдану, триває вже четверту добу. За цей час вона втратила вже майже два кілограми, повідомляє УНН із посиланням на "Радіо Свобода".