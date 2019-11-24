Адвокат Небесной сотни голодает четвертые сутки

"Сегодня сравнила количество следователей управления спецрасследований по состоянию на 1.07.2019 и по состоянию на 20.11.2019 - из 67 осталось 25. Шансы на продолжение расследования Дел Майдана худеют вместе со мной", - написала она на своей странице в Facebook.

Кроме того, как сообщила Закревская, в знак солиданости с ней с 22 ноября объявили голодовку также двое активистов: Михаил Шекета и Николай Колорович из Мукачево.

Многие других активистов и общественных инициатив поддерживают требования Закревской постами в соцсетях и на акциях протеста.

Напомним, адвокат Евгения Закревская объявила голодовку из-за нерассмотренной депутатами Верховной Рады поправке в закон о Государственном бюро расследований. Речь идет о поправке, которая позволила перевести в ГБР без конкурса или по упрощенной процедуре следователей управления спецрасследований Генеральной прокуратуры, занимавшихся делами Майдана.