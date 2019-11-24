Адвокат Небесной сотни голодает четвертые сутки

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 16049 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 104275 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 79835 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 104173 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 116584 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 146717 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 147504 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140269 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 184103 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116685 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Адвокат Небесной сотни голодает четвертые сутки

Адвокат Небесной сотни голодает четвертые сутки

Киев  •  УНН

 • 17984 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Голодание адвоката Евгении Закревской, которая представляет в суде семьи погибших и пострадавших во время событий Майдана, продолжается уже четвертые сутки. За это время она потеряла уже почти два килограмма, сообщает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

"Сегодня сравнила количество следователей управления спецрасследований по состоянию на 1.07.2019 и по состоянию на 20.11.2019 - из 67 осталось 25. Шансы на продолжение расследования Дел Майдана худеют вместе со мной", - написала она на своей странице в Facebook.

Кроме того, как сообщила Закревская, в знак солиданости с ней с 22 ноября объявили голодовку также двое активистов: Михаил Шекета и Николай Колорович из Мукачево.

Многие других активистов и общественных инициатив поддерживают требования Закревской постами в соцсетях и на акциях протеста.

Напомним, адвокат Евгения Закревская объявила голодовку из-за нерассмотренной депутатами Верховной Рады поправке в закон о Государственном бюро расследований. Речь идет о поправке, которая позволила перевести в ГБР без конкурса или по упрощенной процедуре следователей управления спецрасследований Генеральной прокуратуры, занимавшихся делами Майдана.

Украинские Национальные Новости

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