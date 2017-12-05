Адвокат не виключив, що справа Насірова може бути переглянута

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Кримінальне провадження щодо відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова може бути переглянуте через публічні скандали навколо Національного антикорупційного бюро України. Про це сказав його адвокат Олександр Лисак, передає УНН з посиланням на прес-службу Р.Насірова.