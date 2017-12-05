Адвокат не виключив, що справа Насірова може бути переглянута
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Кримінальне провадження щодо відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова може бути переглянуте через публічні скандали навколо Національного антикорупційного бюро України. Про це сказав його адвокат Олександр Лисак, передає УНН з посиланням на прес-службу Р.Насірова.
“Протягом останніх місяців всі ми стали свідками того, як Антикорупційне бюро перетворилося в піар-агентство, яке займається чим завгодно, тільки не своїми прямими обов’язками. Скандали, пов’язані з Національним антикорупційним бюро і САП можуть в результаті спричинити за собою перегляд результатів всіх розслідувань”, — заявив він.
Юрист зазначив, що і недавній скандал зі справою “агента Катерини”, і розслідування проти Насірова були проведені із численними процесуальними порушеннями.
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“Так зване розслідування НАБУ щодо глави ДФС Романа Насірова проводилося з безмежною кількістю порушень законів і процедур. І в підсумку завершилося передачею до суду відверто вигаданої справи, якої не існує в природі”, — зазначив О.Лисак.
Нагадаємо, тимчасово відсторонений від виконання обов’язків голови Державної Фіскальної служби Роман Насіров пов'язує своє переслідування з боку правоохоронних органів з намаганням “декого” надати певні преференції окремим платникам податків, щоб з них не стягувались кошти до держбюджету
Як повідомляв УНН, 10 листопада САП передала до суду обвинувальний акт стосовно Насірова.
28 липня 2017 року САП завершила досудове розслідування за підозрою Р.Насірова і надала захисту матеріали провадження для ознайомлення.
Р.Насірову 2 березня вручили повідомлення про підозру. Він підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).