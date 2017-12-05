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Адвокат не исключил, что дело Насирова может быть пересмотрено

Адвокат не исключил, что дело Насирова может быть пересмотрено

Киев  •  УНН

 • 10410 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Уголовное производство в отношении отстраненного председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова может быть пересмотрено из-за публичных скандалов вокруг Национального антикоррупционного бюро Украины. Об этом сказал его адвокат Александр Лысак, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Р.Насирова.

"В течение последних месяцев все мы стали свидетелями того, как Антикоррупционное бюро превратилось в пиар-агентство, которое занимается чем угодно, только не своими прямыми обязанностями. Скандалы, связанные с Национальным антикоррупционным бюро и САП могут в результате повлечь за собой пересмотр результатов всех расследований", - заявил он.

Юрист отметил, что и недавний скандал с делом "агента Екатерины", и расследование против Насирова были проведены с многочисленными процессуальными нарушениями.

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"Так называемое расследование НАБУ отношении главы ГФС Романа Насирова проводилось с запредельным количеством нарушений законов и процедур. И в итоге завершилось передачей в суд откровенно выдуманного дела, которого не существует в природе", - отметил А.Лисак.

Напомним, временно отстраненный от исполнения обязанностей председателя Государственной Фискальной службы Роман Насиров связывает свое преследование со стороны правоохранительных органов с попыткой "некоторых" предоставить определенные преференции отдельным налогоплательщикам, чтобы из них не взимались средства в госбюджет.

Как сообщал УНН, 10 ноября САП передала в суд обвинительный акт в отношении Насирова.

28 июля 2017 года САП завершила досудебное расследование по подозрению Р.Насирова и предоставила защите материалы производства для ознакомления.

Р.Насирову 2 марта вручили уведомление о подозрении. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

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