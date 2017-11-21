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Адвокат надіслав листи Януковичу з проханням зустрічі

Адвокат надіслав листи Януковичу з проханням зустрічі

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Адвокат з Центру надання безоплатної правової допомоги Ігор Ляшенко, який представляє інтереси екс-президента України Віктора Януковича, обвинуваченого у державній зраді, направив листи своєму клієнту на всі відомі адреси з проханням зустрітися або провести перемовини будь-якими засобами зв’язку. Про це захисник розповів у коментарі УНН.

“Я направив за встановленими органами досудового слідства та суду адресами його (В.Януковича — ред.) проживання та тимчасового перебування як на території України, так і на території Російської Федерації листи з пропозиціями зустрічі, перемовин будь-якими засобами зв’язку тощо. На даний час повідомлень про отримань даної кореспонденції немає. Щойно направили повторні звернення для того, щоб у особи було забезпечення права на захист, права на спілкування зі своїм адвокатом, узгодження позицій”, — сказав адвокат.

І.Ляшенко розповів, що продовжує знайомитися з матеріалами кримінального провадження. Він уточнив, що наразі вже вивчив дві третини матеріалів справи.

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За його словами, є вже певні напрацювання, але потрібне узгодження з клієнтом певних позицій і планів.

Захисник також розповів, що надасть суду листи, в яких просив зустрічі зі своїм клієнтом, аби засвідчити, що з його боку вчинялися відповідні заходи.

На уточнення УНН про те, чи буде достатньо часу для того, щоб повністю ознайомитися з матеріалами провадження, І.Ляшенко відповів: “Думаю, так. Але будуть клопотання щодо надання можливості все ж таки узгодження порядку дослідження доказів, тому що об’єм великий. Для того, щоб підготуватися до дослідження певних доказів, так як я один працюю у справі, а об’єм великий, щоб сторона обвинувачення конкретизувала, які саме докази на конкретному засіданні будуть досліджуватися. Мені було б зручніше захищатися”.

“У принципі у сторони захисту є перспективи у цій справі”, — резюмував І.Ляшенко.

Нагадаємо, Оболонський районний суд Києва оголосив перерву у розгляді кримінального провадження за обвинуваченням у держзраді В.Януковича до 4 грудня для того, щоб новий захисник зміг ознайомитися з матеріалами справи.

25 жовтня суд відсторонив держадвоката В.Януковича - Максима Гераська - через непрофесійність. Регіональному центру з надання безоплатної правової допомоги у Києві доручено судом призначити нового захисника для обвинуваченого у держзраді екс-президента Януковича.

26 жовтня суд повідомив, що у справі про держзраду Януковича призначено адвоката Ігоря Ляшенка.

Зазначимо, що це вже третій державний адвокат, якого призначили для захисту інтересів В.Януковича.

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