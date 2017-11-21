Адвокат направил письма Януковичу с просьбой встречи

"Я направил по установленным органами досудебного следствия и суда адресам его (Януковича - ред.) проживания и временного пребывания как на территории Украины, так и на территории Российской Федерации письма с предложениями встречи, переговоров любыми средствами связи и тому подобное. В настоящее время сообщений о получений данной корреспонденции нет. Только что направили повторные обращения для того, чтобы у лица было обеспечение права на защиту, права на общение со своим адвокатом, согласования позиций", - сказал адвокат.

И.Ляшенко рассказал, что продолжает знакомиться с материалами уголовного производства. Он уточнил, что уже изучил две трети материалов дела.

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По его словам, есть уже определенные наработки, но требуется согласование с клиентом определенных позиций и планов.

Защитник также рассказал, что представит суду письма, в которых просил встречи со своим клиентом, чтобы показать, что с его стороны совершались соответствующие меры.

На уточнение УНН о том, будет достаточно времени для того, чтобы полностью ознакомиться с материалами производства, И.Ляшенко ответил: "Думаю, да. Но будут ходатайства о предоставлении возможности все же согласования порядка исследования доказательств, так как объем большой. Для того, чтобы подготовиться к исследованию определенных доказательств, так как я один работаю в деле, а объем большой, чтобы сторона обвинения конкретизировала, какие именно доказательства в конкретном заседании будут исследоваться. Мне было бы удобнее защищаться".

"В принципе у стороны защиты есть перспективы в этом деле", - резюмировал И.Ляшенко.

Напомним, Оболонский районный суд Киева объявил перерыв в рассмотрении уголовного производства по обвинению в госизмене В.Януковича до 4 декабря для того, чтобы новый защитник смог ознакомиться с материалами дела.

25 октября суд отстранил держадвоката Януковича - Максима Герасько - из-за непрофессионализма. Региональному центру по предоставлению бесплатной правовой помощи в Киеве было поручено судом назначить нового защитника для обвиняемого в госизмене экс-президента Януковича.

26 октября суд сообщил, что по делу о госизмене Янукович назначен адвоката Игоря Ляшенко.

Отметим, что это уже третий государственный адвокат, которого назначили для защиты интересов В.Януковича.