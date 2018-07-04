Адміністрація Трампа скасовує "позитивну дискримінацію" - NYT

У спільному листі Міністерства освіти і юстиції оголосили, що вони скасували сім принципів політики Обами щодо позитивних дій, які, за словами департаментів, "пропагандують політичні переваги та позиції, що виходять за рамки Конституції".



"Виконавча влада не може обійти Конгрес або суди, створюючи керівництво, яке виходить за межі закону та, у деяких випадках, залишається в книгах десятиліттями", - представник Міністерства юстиції сказав Девін О'Малі.



Міністр освіти Бетсі Девос написала в окремій заяві, що верховний суд США визначив, яка політика позитивних дій є конституційною, а "письмові рішення суду є найкращим керівництвом для навігації по цій складній проблемі".



"Школи повинні продовжувати пропонувати рівні можливості всім студентам, дотримуючись закону", - зазначила вона.



Водночас повідомляється, що демократи та правозахисні організації засудили рішення адміністрації.



Видання зазначає, що випущені у вівторок документи не мають юридичної сили, однак вони сходяться з офіційним поглядом федерального уряду.



Як повідомляв УНН, посольство України у США заявило, що Україна послідовно відстоює принципи толерантності і недискримінації.



