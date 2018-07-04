Администрация Трампа отменяет "позитивную дискриминацию" - NYT

В совместном письме Министерства образования и юстиции объявили, что они отменили семь принципов политики Обамы в отношении позитивных действий, которые, по словам департаментов, "пропагандируют политические преимущества и позиции, выходящие за рамки Конституции".



"Исполнительная власть не может обойти Конгресс или суды, создавая руководство, которое выходит за рамки закона и, в некоторых случаях, остается в книгах десятилетиями", - представитель Министерства юстиции сказал Девин О Мейли.



Министр образования Бетси Девос написала в отдельном заявлении, что Верховный суд США определил, какая политика позитивных действий является конституционной, а "письменные решения суда являются лучшим руководством для навигации относительно этой сложной проблемы".



"Школы должны продолжать предлагать равные возможности всем студентам, следуя закону", - отметила она.



В то же время сообщается, что демократы и правозащитные организации осудили решение администрации.



Издание отмечает, что выпущенные во вторник документы не имеют юридической силы, однако они сходятся с официальным взглядом федерального правительства.



Как сообщал УНН, посольство Украины в США заявило, что Украина последовательно отстаивает принципы толерантности и недискриминации.



