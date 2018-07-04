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Администрация Трампа отменяет "позитивную дискриминацию" - NYT

Администрация Трампа отменяет "позитивную дискриминацию" - NYT

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 июля. УНН. Администрация президента США Дональда Трампа заявила во вторник, что отказывается от политики администрации бывшего американского президента, Барака Обамы, которая призывала университеты рассматривать расу как фактор диверсификации при приеме студентов. Это свидетельствует о том, что новая администрация намерена придерживаться новых стандартов приема в университеты, которые не учитывают расу, передает УНН со ссылкой на The New York Times.

В совместном письме Министерства образования и юстиции объявили, что они отменили семь принципов политики Обамы в отношении позитивных действий, которые, по словам департаментов, "пропагандируют политические преимущества и позиции, выходящие за рамки Конституции".

"Исполнительная власть не может обойти Конгресс или суды, создавая руководство, которое выходит за рамки закона и, в некоторых случаях, остается в книгах десятилетиями", - представитель Министерства юстиции сказал Девин О Мейли.

Министр образования Бетси Девос написала в отдельном заявлении, что Верховный суд США определил, какая политика позитивных действий является конституционной, а "письменные решения суда являются лучшим руководством для навигации относительно этой сложной проблемы".

"Школы должны продолжать предлагать равные возможности всем студентам, следуя закону", - отметила она.

В то же время сообщается, что демократы и правозащитные организации осудили решение администрации.

Издание отмечает, что выпущенные во вторник документы не имеют юридической силы, однако они сходятся с официальным взглядом федерального правительства.

Как сообщал УНН, посольство Украины в США заявило, что Украина последовательно отстаивает принципы толерантности и недискриминации.

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