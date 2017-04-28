Адміністрація Д.Трампа назвала "більшу ізоляцію Росії в ООН" досягненням президента
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Білий дім вказав “подальшу ізоляцію Росії в ООН” одним з досягнень президента Дональда Трампа в перші 100 днів його роботи. Про це йдеться в документі прес-служби адміністрації американського президента, передає УНН.
“Протягом перших 100 днів на чолі адміністрації президент Д.Трамп зміг...ще далі ізолювати Сирію і Росію в ООН шляхом успішної дипломатії з головою КНР Сі Цзіньпіном,” — свідчить повідомлення Білого дому.
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Крім того, заслугою Д.Трампа називається “робота над ізоляцією Північної Кореї”, а також введення нових санкцій проти Сирії та Ірану.
Як повідомляв УНН, Д.Трамп передумав розривати угоду про вільну торгівлю з Канадою і Мексикою.