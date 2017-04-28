Администрация Д.Трамп назвала "большую изоляцию России в ООН" достижением президента
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Белый дом указал "дальнейшую изоляцию России в ООН" одним из достижений президента Дональда Трампа в первые 100 дней его работы. Об этом говорится в документе пресс-службы администрации американского президента, передает УНН.
"В течение первых 100 дней во главе администрации президент Д.Трамп смог ... еще дальше изолировать Сирию и Россию в ООН путем успешной дипломатии с председателем КНР Си Цзиньпином," - гласит сообщение Белого дома.
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Кроме того, заслугой Д.Трамп называется "работа над изоляцией Северной Кореи", а также введение новых санкций против Сирии и Ирана.
Как сообщал УНН, Д.Трамп передумал разрывать соглашение о свободной торговле с Канадой и Мексикой.