Адміністратора антиукраїнських груп у соцмережах затримали в Дніпрі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. У Дніпрі затримали 27-річного місцевого жителя, який вів активну антиукраїнську пропаганду в соціальних мережах. Про це УНН повідомили в прес-службі СБУ.
Так, повідомляється, що у 2014 році 27-річний працівник філії російської ІТ-компанії через Інтернет познайомився з терористами “ДНР/ЛНР”.
“Виконуючи завдання бойовиків, зловмисник створив та адміністрував групи у соціальних мереж, де розповсюджував матеріали спрямовані на дискредитацію державної влади в Україні, розпалювання міжнаціональної ворожнечі, входження південно-східних областей України до складу Росії”, — повідомили у прес-службі.
Також поплічник терористів збирав та передавав подільникам данні про суспільно-політичну та соціальну ситуацію в Дніпропетровській області.
Під час обшуку співробітники спецслужби вилучили у затриманого комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності.
Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) Кримінального кодексу України.