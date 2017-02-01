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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Администратора антиукраинских групп в соцсетях задержали в Днепре

Киев • УНН

 • 10928 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. В Днепре задержали 27-летнего местного жителя, который вел активную антиукраинскую пропаганду в социальных сетях. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.

Так, сообщается, что в 2014 году 27-летний работник филиала российской ІТ-компании через Интернет познакомился с террористами "ДНР / ЛНР".

"Выполняя задание боевиков, злоумышленник создал и администрировал группы в социальных сетей, где распространял материалы направлены на дискредитацию государственной власти в Украине, разжигание межнациональной розни, вхождение юго-восточных областей Украины в состав России", - сообщили в пресс-службе.

Также соратник террористов собирал и передавал подельникам данные об общественно-политической и социальной ситуации в Днепропетровской области.

Во время обыска сотрудники спецслужбы изъяли у задержанного компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Украинские Национальные Новости

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