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Adidas заборонив збірній рф з футболу грати у своїй екіпіровці

Київ • УНН

 • 856774 перегляди

КИЇВ. 9 січня. УНН. Німецька компанія з виробництва спортивних товарів Adidas заборонила збірній росії з футболу грати у своїй екіпіровці через війну рф проти України, повідомляє УНН з посиланням на росЗМІ.

Adidas заборонив збірній рф з футболу грати у своїй екіпіровці

Цитата

"Можна сказати впевнено, що у 2023 році ми не матимемо форми Adidas. Коли буде новий партнер? У першому кварталі. Нині ведемо переговори", - повідомив президент російського футбольного союзу Олександр Дюков.

Деталі

Він заявив, що у цьому році збірна країни-агресора змушена буде шукати нового технічного спонсора.

Повідомляється, що рфс співпрацював з Adidas з 2008 року. Дія останньої угоди з німецьким виробником була розрахована до 2026 року, проте 1 березня 2022 Adidas розірвав контракт з росією через початок повномасштабної війни росії проти України.

Нагадаємо

У червні 2022 року Adidas AG заявила, що не планує найближчим часом відновлювати комерційну діяльність у росії.

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