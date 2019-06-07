АЧС змінить споживчі настрої американців

КИЇВ. 7 червня. УНН. Подальше розповсюдження африканської чуми свиней в Азії призведе до значного скорочення поголів'я свиней у Китаї та виробництва свинини у світі, що змінить структуру споживання м’яса, зокрема у США. Про це повідомляє Продовольча та сільськогосподарська організація ООН ФАО, передає УНН із посиланням на Euromeatn.