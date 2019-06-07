АЧС змінить споживчі настрої американців
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Подальше розповсюдження африканської чуми свиней в Азії призведе до значного скорочення поголів'я свиней у Китаї та виробництва свинини у світі, що змінить структуру споживання м’яса, зокрема у США. Про це повідомляє Продовольча та сільськогосподарська організація ООН ФАО, передає УНН із посиланням на Euromeatn.
"Поголів’я свиней у Китаї у 2019 році скоротиться ще на 10%. При цьому світове виробництво м’яса у поточному році зменшиться на 0,2% порівняно з минулим роком і складе 3636,5 млн тонн", - йдеться у повідомленні.
На тлі скорочення виробництва свинини попит на інші види м'яса, зокрема - на яловичину, зросте, кажуть у ФАО. Це стосується, передусім, таких країн, як США та Бразилія, додають експерти.
"Разом із тим, яловичина не одразу витіснить свинину: глобальний обсяг торгівлі свининою цього року має збільшитися на 8% або 9,1 млн тонн", - повідомили у ФАО.
Зауважимо, що минулого року в Україні було зафіксовано 145 випадків АЧС, а цього року - вже понад 20.
На переконання депутата Сергія Тригубенка, контролери, в особі Держпродспоживслужби, неефективно та непрофесійно протистоять вірусу, і тому українські фермери продовжують зазнавати мільйонних збитків.