АЧС изменит потребительские настроения американцев

"Поголовье свиней в Китае в 2019 году сократится еще на 10%. При этом мировое производство мяса в текущем году уменьшится на 0,2% по сравнению с прошлым годом и составит 3636,5 млн. тонн", - говорится в сообщении.

На фоне сокращения производства свинины спрос на другие виды мяса, в частности - на говядину, возрастет, говорят в ФАО. Это касается, прежде всего, таких стран, как США и Бразилия, добавляют эксперты.

"Вместе с тем, говядина не сразу вытеснит свинину: глобальный объем торговли свининой в этом году должен увеличиться на 8% или 9,1 млн тонн", - сообщили в ФАО.

Заметим, что в прошлом году в Украине было зафиксировано 145 случаев АЧС, а в этом - уже более 20.

По мнению депутата Сергея Тригубенко, контроллеры, в лице Госпродпотребслужбы, неэффективно и непрофессионально противостоят вируса, и поэтому украинские фермеры продолжают испытывать миллионные убытки.