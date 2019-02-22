АЧС вразила Донецьку область
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Фахівці ветеринарної медицини України зареєстрували новий випадок захворювання на африканську чуму свиней (АЧС) у Донецькій області. Про це повідомляє Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів, передає УНН.
15 лютого поблизу села Новобахмутівка Ясинуватського району було виявлено 4 трупи диких кабанів. Діагноз АЧС було підтверджено лабораторними дослідженнями.
"В осередку захворювання проводяться заходи щодо локалізації та недопущення поширення збудника АЧС", - уточнили контролери.
Як писав УНН, у 2018 році в Україні через вірус АЧС було знищено майже 32 тис. голів свиней. Саме із цим пов’язана проблема нарощення імпорту свинини з-за кордону, кажуть фахівці.
Усе це негативно позначається на ціні сала та свинини: на вітчизняних ринках ці продукти вже коштують дорожче, аніж в ЄС, наголошує депутат Сергій Тригубенко.
"...неспроможність контролюючих органів належно виконувати свої обов'язки та ефективно протидіяти АЧС призвела не лише до значних збитків українських фермерів - свинарів (вони досі не отримали від держави понад 27 млн грн компенсацій), але й до погіршення якості життя кожного українця, якому, у буквальному сенсі цього слова, дешевше скуштувати свинину за кордоном", - сказав він.