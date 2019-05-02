АЧС: в США фермерам рекомендують страхувати свиней
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Американські страхові компанії рекомендують виробникам тваринницької продукції страхувати поголів'я свиней від ризику поширення АЧС, передає УНН з посиланням на agrinews-pubs.com
Програма компенсації свиногосподарствам втрат, викликаних АЧС, стала доступною для американських фермерів не так давно. Сьогодні її пропонує, зокрема, страхова компанія "ONI Risk Partners".
"З тих пір як вірус АЧС став активно поширюватися в Китаї, інтерес фермерів до програми виріс", - коментує брокер СК Кріс Мур.
Нагадаємо, в кінці минулого року в Мінагрополітики України заявили, що також планують запропонувати українським свинарям механізм компенсації збитків від АЧС. Яка точно модель для цього вибрано - невідомо. Чиновники обіцяли представити її на початку поточного року, але поки цього зроблено не було.
Приватні компанії класичного страхового ринку вже завили про готовність страхувати наших фермерів від АЧС, уточнивши, що така послуга буде досить дорогим.
За словами депутата Сергія Тригубенка, оптимальну модель майбутнього страхування треба напрацьовувати в спільному діалозі між фермерами, страховиками і державою.