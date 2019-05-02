АЧС: в США фермерам рекомендуют страховать свиней
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Американские страховые компании рекомендуют животноводам страховать поголовье свиней от риска распространения АЧС, передает УНН со ссылкой на agrinews-pubs.com
Программа компенсации свинохозяйствам потерь, вызванных АЧС, стала доступной для американских фермеров не так давно. Сегодня ее предлагает, в частности, страховая компания “ONI Risk Partners”.
“С тех пор как вирус АЧС стал активно распространяться в Китае, интерес фермеров к программе вырос”, — комментирует брокер СК Крис Мур.
Напомним, в конце прошлого года в Минагрополитики Украины заявили, что также планируют предложить украинским свиноводам механизм компенсации убытков от АЧС. Какая точно модель для этого выбрана — не известно. Чиновники обещали представить ее в начале текущего года, но пока этого сделано не було.
Частные украинские страховые компании уже завили о готовности страховать наших фермеров от АЧС, уточнив, что такая услуга будет достаточно дорогостоящей.
По словам депутата Сергея Тригубенко, оптимальную модель будущего страхования надо нарабатывать в совместном диалоге между фермерами, страховщиками и государством.