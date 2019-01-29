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АЧС: Білорусь обмежила імпорт свинини з Болгарії та Китаю

АЧС: Білорусь обмежила імпорт свинини з Болгарії та Китаю

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. Білорусь обмежила імпорт свинини з Болгарії та двох регіонів Китаю через африканську чуму свиней (АЧС). Про це свідчать документи, опубліковані на сайті Департаменту ветеринарного і продовольчого нагляду Мінсільгосппроду, передає УНН.

Тимчасові обмеження на ввезення до Білорусі живих свиней, зоопаркових та циркових тварин сприйнятливих видів, свинини (в тому числі м'яса диких кабанів) та іншої харчової сировини (свинини), а також продуктів їх переробки, шкіряної, рогокопитної і кишкової сировини, щетини, мисливських трофеїв, отриманих від тварин сприйнятливих видів та іншої продукції, введені через реєстрацію на території Силістренської і Добрицької областей Болгарії і Нінся-Хуейського автономного району і провінції Ганьсу Китайської Народної Республіки випадків захворювання свиней АЧС.

У департаменті інформують про необхідність вжити додаткових заходів контролю щодо забезпечення біологічного захисту великих свинарських комплексів і ферм.

Як писав УНН, через епідемію АЧС в Україні, свинина і сало в вітчизняних магазинах вже дорожчі, ніж в деяких країнах ЄС.

Також нагадаємо, що в минулому році в Україні було зафіксовано 145 випадків хвороби по всій країні.

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