АЧС: Беларусь ограничила импорт свинины из Болгарии и Китая
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Беларусь ограничила импорт свинины из Болгарии и двух регионов Китая из-за африканской чумы свиней (АЧС). Об этом свидетельствуют документы, опубликованные на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода, передает УНН.
Временные ограничения на ввоз в Беларусь живых свиней, зоопарковых и цирковых животных восприимчивых видов, свинины (в том числе мяса диких кабанов) и другого пищевого свиноводческого сырья, а также продуктов их переработки, кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев, полученных от животных восприимчивых видов и другой продукции введены из-за регистрации на территории Силистренской и Добричской областей Болгарии и Нинся-Хуэйского автономного района и провинции Ганьсу Китайской Народной Республики случаев заболевания свиней АЧС.
В департаменте информируют о необходимости принять дополнительные меры контроля по обеспечению биологической защиты крупных свиноводческих комплексов и ферм.
Как писал УНН, из-за эпидемии АЧС в Украине, свинина и сало в отечественных магазинах уже дороже, чем в некоторых странах ЕС.
Также напомним, что в прошлом году в Украине было зафиксировано 145 случаев болезни по всей стране.