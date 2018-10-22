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АЧС: бельгійську свинину перестали купувати 13 країн

АЧС: бельгійську свинину перестали купувати 13 країн

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Станом на сьогодні, імпорт свинини з Бельгії призупинили 13 країн. Причина відмови - поширення африканської чуми свиней (АЧС) в країні, передає УНН.

За даними Бельгійського Федерального Агентства з Безпеки Харчових Продуктів (FASFC), кількість випадків африканської чуми свиней в країні вже виросло до 89.

Повідомляється, що всі зафіксовані випадки АЧС сконцентровані в регіоні Етал (провінція Люксембург).

Також наголошується, що в період з 29 вересня по 2 жовтня всі домашні свині, що перебували на "зараженої" території були знищені.

"Репопуляція ферм на зазначеній території на сьогодні заборонена", - уточнили контролери.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна наростила імпорт свинини в 9 разів

Також уточнюється, що бельгійську свинину вже перестали купувати Китай, Японія, Південна Корея, Філіппіни і Австралія.

Прогнозується, що у зв'язку з цим, Бельгії доведеться шукати нові ринки збуту свинини.

Додамо, що близько 60% свинини, що виробляється в країні, відправляють на експорт.

Як писав УНН, на тлі епідемії АЧС Україна рекордно нарощує обсяги імпорту іноземної свинини.

За словами депутата Сергія Тригубенка, так багато сала і свинини, як сьогодні, ми імпортували останні чотири роки.

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