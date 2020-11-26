Абсолютно легітимного шляху виходу із конституційної кризи в Україні немає – представник Президента
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Абсолютно легітимного шляху виходу з конституційної кризи, що склалась після рішення Конституційного суду, немає. Про це в ефірі каналу ZIK сказав представник Президента у Конституційному суді України, народний депутат Федір Веніславський, передає УНН.
"Говорити про те, що є легітимна складова такого ганебного рішення КСУ - дуже складно. Ми зараз маємо дуже патову ситуацію. З одного боку: КСУ, скориставшись гарантіями незалежності, ухвалив абсолютно необгрунтоване і абсолютно нелегітимне рішення. Абсолютно легітимного шляху вийти з цієї кризової ситуації, в принципі, не існує, тому що гарантії, закріплені Конституцією, є фактично абсолютними", - сказав Веніславський.
Тому діяти треба "не виключно правовими, а політико-правовими методами".
Нагадаємо, напередодні Президент України Володимир Зеленський звернувся до Венеціанської комісії з проханням надати висновок щодо стану антикорупційного законодавства держави після резонансного рішення Конституційного суду.