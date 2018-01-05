Аброськін: допитано багато людей щодо маршруту загиблої Ноздровської
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. На сьогодні у справі вбивства юристки Ірини Ноздровської допитано багато людей щодо переміщення загиблої до місця виявлення тіла. Про це заявив перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін, передає УНН з посиланням на прес-службу ГУ НП у Київській області.
"Наразі вже допитано велику кількість осіб по руху переміщення загиблої, тобто від місця її роботи до місця виявлення тіла", - цитує прес-служба слова В.Аброськіна.
З його слів, проводиться поквартирний та подворовий обхід села Демидів та сусідніх населених пунктів.
В.Аброськін визначив подальші напрямки роботи всіх оперативних служб необхідні для розкриття цього злочину. Під час засідання координаційного штабу він також повідомив, що за таким форматом заслуховування відбуватимуться щоденно.
Нагадаємо, напередодні відбулося засідання координаційного штабу у справі вбивства Ірини Ноздровської.
На Київщині у місцевій річці 1 січня знайшли мертвою 38-річну Ірину Ноздровську, за три дні після того, як вона зникла. За фактом умисного вбивства відкрито кримінальне провадження.