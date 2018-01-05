Аброськин: многие допрошены относительно маршрута погибшей Ноздровской

"Сейчас уже допрошено большое количество лиц по движению перемещения погибшей, то есть от места работы к месту обнаружения тела", - цитирует пресс-служба слова В.Аброськина.

По его словам, проводится поквартирный и подворовой обход села Демидов и соседних населенных пунктов.

В.Аброськин определил дальнейшие направления работы всех оперативных служб, необходимые для раскрытия этого преступления. Во время заседания координационного штаба он также сообщил, что в таком формате заслушивания будут проходить ежедневно.

Напомним, накануне состоялось заседание координационного штаба по делу убийства Ирины Ноздровской.

В Киевской области в местной реке 1 января нашли мертвой 38-летнюю Ирину Ноздровскую, через три дня после того, как она исчезла. По факту умышленного убийства открыто уголовное производство.