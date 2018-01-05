Аброськин: многие допрошены относительно маршрута погибшей Ноздровской
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. На сегодня по делу убийства юристки Ирины Ноздровской многие допрошены относительно перемещения погибшей до места обнаружения тела. Об этом заявил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в Киевской области.
"Сейчас уже допрошено большое количество лиц по движению перемещения погибшей, то есть от места работы к месту обнаружения тела", - цитирует пресс-служба слова В.Аброськина.
По его словам, проводится поквартирный и подворовой обход села Демидов и соседних населенных пунктов.
В.Аброськин определил дальнейшие направления работы всех оперативных служб, необходимые для раскрытия этого преступления. Во время заседания координационного штаба он также сообщил, что в таком формате заслушивания будут проходить ежедневно.
Напомним, накануне состоялось заседание координационного штаба по делу убийства Ирины Ноздровской.
В Киевской области в местной реке 1 января нашли мертвой 38-летнюю Ирину Ноздровскую, через три дня после того, как она исчезла. По факту умышленного убийства открыто уголовное производство.